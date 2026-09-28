Муниципальный долг Уфы с начала года сократился на 100 млн рублей

По состоянию на 1 сентября объем муниципального долга Уфы составил 8,26 млрд руб., отчиталось финансовое управление администрации. Основная часть обязательств — 7,16 млрд руб. — пришлась на бюджетные кредиты от министерства финансов Башкирии.

В начале года обязательства города составляли 8,36 млрд руб. В марте-апреле бюджет погасил 1,2 млрд руб. долга перед ПАО «Промсвязьбанк» по девяти договорам, заключенным в октябре 2024 года. Однако той же весной мэрия Уфы взяла в кредит 1,1 млрд руб. у Т-Банка. Эти займы будут погашены в апреле следующего года.

Идэль Гумеров