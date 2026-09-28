В Волгограде осудили организатора пирамиды на 500 млн рублей

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 46-летнему жителю региона, признанному виновным в организации деятельности по привлечению денег граждан и легализации средств в крупном размере (ч. 2 ст. 172.2, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области. По данным картотеки, речь идет о Михаил Лымарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Установлено, что подсудимый, будучи учредителем и руководителем кредитных потребительских кооперативов, предлагал жителям области вносить деньги на счета под предлогом получения прибыли. Деятельность кооперативов не носила инвестиционный характер, а выплаты осуществлялись за счет взносов новых вкладчиков. По данным ЕГРЮЛ, в прошлом Лымарев руководил КПК «Кредитный Союз „ВКБ-Кредит“» (ликвидирован), СКПК «ВКБ-Кредит» (в процессе ликвидации).

В результате 974 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 500 млн руб. Еще 1,5 млн руб. он легализовал через счет другой организации. С учетом позиции гособвинителя суд назначил три года колонии общего режима.

Нина Шевченко