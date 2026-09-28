Самовольный монтаж водонагревателя оставил без газа 67 домов в Краснодаре

В краснодарском поселке Елизаветинская 67 домов остались без газа из-за попадания воды в надземный газопровод. Причиной стала самовольная установка проточного водонагревателя. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным центра, собственник одного из частных домов перепутал газовую и водяную трубы. Специалисты АО «Краснодаргоргаз» откачивают воду из трубопровода. После ее завершения слесари обойдут отключенные дома для возобновления подачи газа.

Начальник отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования Анзор Тлехас отметил, что подобные случаи для Краснодара не редкость: «Люди, пытаясь сэкономить, не пользуются услугами квалифицированных специалистов газовой службы, а вызывают некомпетентных мастеров с сайтов объявлений или меняют приборы сами. Почти всегда такие действия приводят к тому, что большое количество добросовестных абонентов остаются без газоснабжения до устранения последствий».

Константин Соловьев