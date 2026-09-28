Застройщик из Шахт инициировал свое банкротство из-за долга 127 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству заявление о признании несостоятельным ООО «Альпона», специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий в городе Шахты. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно материалам дела, компания сама обратилась в суд, мотивировав это наличием общей суммы задолженности в размере 127,50 млн рублей. Судья вынесла определение о принятии заявления и возбуждении производства по делу о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альпона» зарегистрировано в 2020 году в г. Шахты (Ростовская области). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества является Елена Соколенко. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 октября 2026 года. В рамках подготовки к процессу суд обязал ряд ведомств и организаций предоставить информацию об активах и обязательствах должника.

Так, согласно определению суда, УФНС по Ростовской области должен предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность за последние три года, сведения о задолженности по обязательным платежам и счетах компании; УФССП по Ростовской области — данные о наличии исполнительных производств и мерах принудительного взыскания; Филиал ППК «Роскадастр» по Ростовской области — сведения о зарегистрированных объектах недвижимого имущества; ГУ МВД России по Ростовской области — сведения о регистрации транспортных средств.

Суд также обязал саморегулируемую организацию — Ассоциацию арбитражных управляющих «Структура» — представить кандидатуру арбитражного управляющего.

В свою очередь, должнику предписано раскрыть сведения об имеющемся имуществе и дебиторской задолженности для покрытия расходов по делу, включая вознаграждение управляющего.

Тат Гаспарян