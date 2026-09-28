В Анапе направят почти 13 млрд рублей на реконструкцию очистных
Администрация Анапы объявила конкурс на реконструкцию канализационных очистных сооружений на ул. Народной. Начальная цена контракта составляет почти 13 млрд руб., следует из документации госзакупки.
После реконструкции мощность очистных планируется увеличить с 78 тыс. до 114 тыс. куб. м стоков в сутки — примерно на 46%. Работы должны проводиться без остановки очистки сточных вод и обработки осадка. Заявки на участие принимаются до 12 октября 2026 года.
Проект предусматривает поэтапный демонтаж и реконструкцию действующих объектов, строительство двух новых блоков очистки полного цикла и перенос на них стоков. Завершить работы планируется до 12 декабря 2029 года.
Финансирование предусмотрено из муниципального бюджета с привлечением средств Краснодарского края. Новый подрядчик также должен завершить работы, оставшиеся после расторжения муниципального контракта 2022 года с прежней организацией из-за ненадлежащего исполнения обязательств.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет, на инженерные системы и технологические сооружения — три года с даты ввода объекта в эксплуатацию.