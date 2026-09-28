В Татарстане планируют создать цифровой кампус для подготовки медработников
В Татарстане создадут цифровой кампус для подготовки медицинских специалистов. Соответствующее поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Государственному Совету республики.
В Татарстане планируют создать цифровой кампус для подготовки медработников
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Правительству Татарстана совместно с Казанским государственным медицинским университетом поручено в течение года реализовать проект по созданию кампуса для обучения медработников цифровым компетенциям.
При разработке проекта планируется использовать опыт Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и проекта Сбера «Школа 21».