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В Татарстане планируют создать цифровой кампус для подготовки медработников

В Татарстане создадут цифровой кампус для подготовки медицинских специалистов. Соответствующее поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Государственному Совету республики.

В Татарстане планируют создать цифровой кампус для подготовки медработников

В Татарстане планируют создать цифровой кампус для подготовки медработников

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Татарстане планируют создать цифровой кампус для подготовки медработников

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Правительству Татарстана совместно с Казанским государственным медицинским университетом поручено в течение года реализовать проект по созданию кампуса для обучения медработников цифровым компетенциям.

При разработке проекта планируется использовать опыт Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и проекта Сбера «Школа 21».

Анна Кайдалова