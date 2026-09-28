Канье Уэст может выступить в Москве в июле 2027 года

Американский рэпер Канье Уэст может дать концерт в Москве 10 июля 2027 года. Такая дата указана в предварительном плане турецкой компании ILS Vision, опубликованном на ее сайте. При этом организатор относит московское шоу к проектам, находящимся на стадии разработки.

В разделе с планами на 2027 год также указаны предполагаемые выступления в Рио-де-Жанейро и Мюнхене. Компания предупреждает, что города и даты могут измениться в зависимости от окончательных договоренностей с артистами, доступности площадок и необходимых разрешений.

ILS Vision организовывала концерт Уэста в Стамбуле 30 мая 2026 года. По заявлениям организаторов и сообщениям СМИ, шоу собрало около 118 тысяч зрителей, побив исторические рекорды площадки для сольных артистов.

Концерты Уэста в Петербурге неоднократно оказывались под вопросом. Say Agency объявило два выступления на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», однако стадион заявил об отсутствии договора с организатором и невозможности проведения шоу. 18 сентября концерты исчезли с официального сайта тура артиста, а 24 сентября источник 78.ru в Access Opera сообщил, что выступления по-прежнему в силе. На следующий день представитель того же агентства заявил, что концерты отменены.

25 сентября Say Agency вновь обратилось к зрителям в Telegram и пообещало 30 сентября «сообщить всю информацию» о концертах. Агентство попросило поклонников набраться терпения, однако не уточнило, идет ли речь о подтверждении выступлений, их отмене или изменении условий.

Карина Дроздецкая