Кабмин выделил 812 млн на достройку школы на 1,3 тысячи мест в Тамбове

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на первом заседании восьмого созыва облдумы сообщил, что правительство РФ выделило региону 812 млн руб. на завершение строительства школы в микрорайоне Волжский в облцентре. По его словам, в противном случае объект мог бы стать долгостроем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строящееся здание школы в микрорайоне Волжский в Тамбове Фото: Правительство Тамбовской области Школа будет рассчитана на 1,3 тыс. мест Фото: Правительство Тамбовской области Полная стоимость строительства школы составляет 2,9 млрд рублей Фото: Правительство Тамбовской области Следующая фотография 1 / 3 Строящееся здание школы в микрорайоне Волжский в Тамбове Фото: Правительство Тамбовской области Школа будет рассчитана на 1,3 тыс. мест Фото: Правительство Тамбовской области Полная стоимость строительства школы составляет 2,9 млрд рублей Фото: Правительство Тамбовской области

«Без этих средств мы бы эту школу не закончили. Был бы у нас очередной долгострой. Средства выделены, теперь уже дело за нашими строителями и подрядчиками»,— сказал господин Первышов.

Стоимость возведения объекта оценивается в 2,9 млрд руб., из которых сумма капитального гранта — чуть более 2 млрд руб. Школа на 1 275 учебных мест возводится по национальному проекту «Молодежь и дети» в рамках концессионного соглашения. Здание общей площадью более 32,6 тыс. кв. м будет состоять из девяти корпусов.

Открытие школы запланировано на сентябрь 2027 года. Строительная готовность объекта на сегодня составляет 62%. Ведутся монолитные работы, кладка стен и перегородок, монтаж окон, кровельные работы, прокладка внутренних инженерных сетей, устройство полов, черновая и чистовая отделка. Строители выполняют устройство входных групп и фасада, благоустройство прилегающей территории, монтаж малых архитектурных форм.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», школу на улице Волжской планировалось построить в рамках концессионного соглашения со структурой госкорпорации ВЭБ.РФ — ООО «Прошкола». Реализацией проекта в качестве подрядчика занималось московское ООО «Прошкола №64». В марте 2023 года компания заключила соглашение с региональным министерством образования и науки, взяв на себя обязательство до декабря 2024 года возвести школу за 2,1 млрд руб. Однако работы шли с отставанием: к началу 2025 года на площадке был выполнен лишь монолитный каркас здания. Сначала сроки перенесли на конец 2025-го, затем — на 2026-й, а после подрядчика сменили (его имя не раскрывается).

Алина Морозова