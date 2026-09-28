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Замминистра земельных и имущественных отношений Дагестана назначен Ахмед Махадов

Ахмед Махадов назначен статс-секретарем — заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

Господин Махадов окончил Московский университет МВД России и около 12 лет служил в органах внутренних дел. Он работал в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции в Хабаровском крае, Челябинской области и Дагестане.

Позднее господин Махадов работал в Управлении главы Дагестана по вопросам противодействия коррупции и Управлении мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства республики.

Наталья Белоштейн

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