Замминистра земельных и имущественных отношений Дагестана назначен Ахмед Махадов

Ахмед Махадов назначен статс-секретарем — заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

Господин Махадов окончил Московский университет МВД России и около 12 лет служил в органах внутренних дел. Он работал в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции в Хабаровском крае, Челябинской области и Дагестане.

Позднее господин Махадов работал в Управлении главы Дагестана по вопросам противодействия коррупции и Управлении мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства республики.

Наталья Белоштейн