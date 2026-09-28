На Ставрополье завершили второй этап расчистки русла Калауса

В Светлограде завершили второй этап расчистки русла реки Калаус. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Владимира Владимирова Фото: соцсети Владимира Владимирова

Специалисты раньше срока расчистили более километра из трех запланированных. Отмечается, что работы обезопасят жилой район с населением почти 800 человек.

«Расчистка русел рек и в целом система противопаводковых мероприятий – это масштабная и очень важная для Ставрополья задача. Сильнейшие паводки 2002 и 2017 года принесли нашему краю много бед и разрушений. Поэтому поставил задачу – выстроить работу, чтобы превентивно снижать риски подтоплений. Особенно в населенных пунктах», - написал глава региона.

В работу по противодействию паводков, которую курирует краевое Минприроды, входят строительство берегоукреплений, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистка русел рек, обследование и удаление аварийных деревьев.

Кроме Петровского округа продолжается расчистка русел рек Томузловка и Дубовка в Александровском округе. Завершить работы планируется в октябре.

Константин Соловьев