Заседание клуба «Валдай» перенесли из Сочи в Подмосковье из-за большого числа участников
Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году пройдет в Подмосковье, а не в Сочи. Решение связано с логистикой и большим числом участников мероприятия, сообщил журналистам председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий.
По его словам, организаторы выбрали Подмосковье из-за того, что большинству участников сейчас удобнее добираться до Москвы. Место проведения также сочли более подходящим с точки зрения организации мероприятия.