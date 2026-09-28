Заседание клуба «Валдай» перенесли из Сочи в Подмосковье из-за большого числа участников

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году пройдет в Подмосковье, а не в Сочи. Решение связано с логистикой и большим числом участников мероприятия, сообщил журналистам председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий.

По его словам, организаторы выбрали Подмосковье из-за того, что большинству участников сейчас удобнее добираться до Москвы. Место проведения также сочли более подходящим с точки зрения организации мероприятия.

Вячеслав Рыжков