Суд в дагестанском Кизляре вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств

Кизлярский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы по статье о пособничестве мошенничеству в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 33 — ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана.

Согласно материалам дела, осужденная с февраля 2017 года по август 2021 года умышленно содействовала хищению. В частности, фигурант получала заработную плату, ежемесячно обналичивала ее и передавала третьему лицу, которое распоряжалось средствами по своему усмотрению. В результате бюджету Кизляра нанесли материальный ущерб на более чем 819 тыс. руб.

Суд назначил фигуранту 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Константин Соловьев