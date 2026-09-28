В Краснодаре 29 сентября включат сирены

В Краснодаре 29 сентября в 11:00 проведут плановую проверку системы оповещения населения. В ходе тестирования в городе прозвучат сирены и стандартное сообщение: «Внимание, проводится проверка системы оповещения!», передает ЕДДС города.

Как сообщили в службе, проверка необходима для оценки исправности нового оборудования и готовности системы к работе в случае необходимости. Жителей города просят не предпринимать никаких действий — сигнал носит исключительно тренировочный характер.

Вячеслав Рыжков