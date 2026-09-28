Горизбирком передал вакантные мандаты кандидатов в Заксобрание

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 28 сентября утвердила передачу вакантных мандатов депутатов Законодательного собрания, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». В новый созыв городского парламента от «Единой России» прошли глава МО «Измайловское» Ольга Бубнова, депутат прошлого созыва Владимир Носов, а также бывший коммунист Дмитрий Дмитриев. От КПРФ в ЗакС проходит депутат Александр Рассудов, а от ЛДПР — депутат Максим Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Места в парламенте освободились после заявлений избранных кандидатов об отказе от депутатского кресла в связи с избранием в Госдуму

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Места в парламенте освободились после заявлений избранных кандидатов об отказе от депутатского кресла в связи с избранием в Госдуму

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Места в парламенте освободились после заявлений избранных кандидатов об отказе от депутатского кресла в связи с избранием в Государственную думу. Такие заявления подали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции КПРФ прошлого созыва Ирина Иванова, единороссы Николай Цед и Любовь Егорова, а также руководитель исполкома «Народного фронта» Екатерина Кондратьева.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования 37 из 50 мест в парламенте достались представителям «Единой России». У «Новых людей» и ЛДПР будет по четыре депутата. От «Зеленых» избрались трое, а у КПРФ — два депутата. Первое заседание в новом составе состоится 30 сентября.

Константин Леньков