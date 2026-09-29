Динамика страхового рынка

1 пг 2025 г. (млрд руб.) 1 пг 2026 г. (млрд руб.) Прирост, 1 пг 2026 г. / 1 пг 2025 г. (%) Страховой рынок всего 1766,60 2021,70 14,4 Страхование жизни 950,6 1133,70 19,3 накопительное страхование жизни 518,3 864,0 66,7 инвестиционное страхование жизни 404,4 177,4 –56,1 кредитное страхование жизни 23,8 45,5 91,0 долевое страхование жизни — 25,5 — прочее страхование жизни 4,1 21,4 422,4 Страхование иное, чем страхование жизни 816,1 888,0 8,8 ДМС 161,3 178,5 10,6 страхование автокаско 149,6 166,7 11,4 ОСАГО 156,5 166,4 6,3 страхование имущества юридических лиц 83,3 94,6 13,5 страхование имущества граждан 62,1 73,2 17,8 страхование от несчастных случаев и болезней 77,2 68,7 –11,0 прочие виды 126,1 140,0 11,0