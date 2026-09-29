Топ-20 страховых компаний по страхованию имущества граждан, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 31332 42,8 2049 6,5 2 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8179 11,2 1305 16,0 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 7997 10,9 827 10,3 4 Страховое акционерное общество ВСК 5456 7,5 945 17,3 5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 4120 5,6 1066 25,9 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 3886 5,3 903 23,2 7 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 2846 3,9 450 15,8 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 2150 2,9 281 13,1 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 866 1,2 263 30,4 10 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 862 1,2 128 14,9 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 808 1,1 31 3,8 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 554 0,8 72 13,1 13 Акционерное общество «Зетта Страхование» 528 0,7 124 23,5 14 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 468 0,6 2 0,5 15 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 406 0,6 87 21,5 16 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 374 0,5 60 15,9 17 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 370 0,5 94 25,4 18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 315 0,4 19 6,1 19 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 302 0,4 75 25,0 20 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 292 0,4 20 6,9