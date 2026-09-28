В Хосте автобус врезался в бетонную стену

Утром в Хосте произошло ДТП с автобусом «ПАЗ». 54-летний водитель транспортного средства получил травмы после того, как автобус съехал с проезжей части и врезался в бетонную стену. Пассажиров в салоне в момент аварии не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным полиции Кубани, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. После съезда с проезжей части автобус совершил наезд на бетонную стену.

В результате ДТП водитель получил травмы. Других пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о ДТП со смертельным исходом в Лазаревском районе Сочи. Утром 1 сентября на перекрестке улиц Победы и Павлова 40-летний водитель рефрижератора «Хово» не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Еще одна авария с летальным исходом произошла 30 августа на улице Корнилова в Краснодаре. 27-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на бетонный блок. От полученных травм он скончался на месте. 35-летнего пассажира автомобиля госпитализировали.

Мария Удовик