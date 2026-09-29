Топ-20 страховых компаний по страхованию имущества юрлиц, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 44165 46,7 15476 35,0 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 10622 11,2 2503 23,6 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 7418 7,8 11980 161,5 4 Страховое акционерное общество ВСК 5398 5,7 1340 24,8 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 5398 5,7 1487 27,5 6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 3281 3,5 27 0,8 7 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 3247 3,4 66 2,0 8 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 2551 2,7 552 21,6 9 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 1890 2,0 227 12,0 10 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1501 1,6 868 57,8 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1285 1,4 247 19,2 12 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 952 1,0 218 22,9 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 889 0,9 339 38,1 14 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 851 0,9 184 21,6 15 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 847 0,9 358 42,3 16 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 692 0,7 102 14,7 17 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 605 0,6 153 25,2 18 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 524 0,6 63 11,9 19 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 375 0,4 5 1,3 20 Акционерное общество «Зетта Страхование» 344 0,4 87 25,3