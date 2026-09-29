Топ-20 страховых компаний по страхованию автокаско, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 25872 15,5 16826 65 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 24861 14,9 16022 64,4 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 20656 12,4 14298 69,2 4 Страховое акционерное общество ВСК 14889 8,9 10509 70,6 5 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 13689 8,2 10347 75,6 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12342 7,4 8682 70,3 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 10096 6,1 6705 66,4 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 8863 5,3 2714 30,6 9 Акционерное общество «Т-Страхование» 7902 4,7 6008 76,0 10 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 6171 3,7 4515 73,2 11 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5040 3,0 3646 72,3 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 4691 2,8 3077 65,6 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2232 1,3 1976 88,5 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2040 1,2 1585 77,7 15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1216 0,7 662 54,4 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 1088 0,7 442 40,6 17 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 836 0,5 214 25,6 18 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 640 0,4 601 93,9 19 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 580 0,3 392 67,6 20 Акционерное общество «Д2 Страхование» 493 0,3 265 53,8