Топ-20 страховых компаний по ДМС, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 60590 33,9 49298 81,4 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 25271 14,2 17151 67,9 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 16486 9,2 13458 81,6 4 Страховое акционерное общество ВСК 12721 7,1 7654 60,2 5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 9972 5,6 7546 75,7 6 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 7549 4,2 95 1,3 7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 6406 3,6 5534 86,4 8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6241 3,5 5173 82,9 9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 5249 2,9 4152 79,1 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 3191 1,8 1583 49,6 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2034 1,1 1294 63,6 12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1965 1,1 554 28,2 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1869 1,0 1376 73,6 14 Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» 1603 0,9 0 0,0 15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1580 0,9 846 53,5 16 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1304 0,7 889 68,2 17 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1133 0,6 895 79 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 1055 0,6 594 56,2 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 776 0,4 618 79,6 20 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 738 0,4 727 98,6