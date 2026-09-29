Топ-20 страховых компаний по страхованию non-life, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компания Сумма полученных премий, млн руб. Доля рынка, % Сумма страховых выплат, млн руб. Уровень выплат, % 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 161574 18,4 98415 60,9 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 118119 13,4 76020 64,4 3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 92588 10,5 55487 59,9 4 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72518 8,2 45700 63,0 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 71964 8,2 14867 20,7 6 Страховое акционерное общество ВСК 64821 7,4 34634 53,4 7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 44273 5,0 20083 45,4 8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 34459 3,9 23247 67,5 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 27046 3,1 13445 49,7 10 Акционерное общество «Т-Страхование» 25444 2,9 12527 49,2 11 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 20344 2,3 10951 53,8 12 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 14559 1,7 8199 56,3 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 9809 1,1 5897 60,1 14 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 9253 1,1 103 1,1 15 Акционерное общество «Зетта Страхование» 7504 0,9 4018 53,5 16 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 7046 0,8 3160 44,8 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 6608 0,8 775 11,7 18 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 6389 0,7 2988 46,8 19 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 6237 0,7 2107 33,8 20 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 6063 0,7 6178 101,9