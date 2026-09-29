Топ-20 страховых компаний по страхованию жизни, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компании Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 342678 30,2 373784 109,1 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 254291 22,4 168949 66,4 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 210836 18,6 148941 70,6 4 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 93285 8,2 32347 34,7 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 63005 5,6 36938 58,6 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 35913 3,2 39073 108,8 7 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 28534 2,5 16761 58,7 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 23083 2,0 11666 50,5 9 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 20107 1,8 10295 51,2 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 15188 1,3 8966 59,0 11 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 11227 1,0 6778 60,4 12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 8198 0,7 8328 101,6 13 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 7288 0,6 728 10,0 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4246 0,4 3635 85,6 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 3809 0,3 2657 69,8 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 3126 0,3 1211 38,7 17 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 3107 0,3 968 31,1 18 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 2053 0,2 2949 143,6 19 Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» 1474 0,1 — — 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Атон Жизнь» 1399 0,1 183 13,1