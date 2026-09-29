Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов

Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Изменение объемов сборов страховых премий (взносов) в первом полугодии 2026 г. относительно первого полугодия 2025 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий за первое полугодие 2025 г. 1 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 264,69 27 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 116,35 6 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 84,14 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 77,56 2 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 72,99 36 6 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 66,65 15 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 64,53 21 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 58,93 44 9 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 56,17 41 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 43,60 18 11 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 41,64 30 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 38,94 43 13 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» 35,86 29 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 35,62 9 15 Акционерное общество «Д2 Страхование» 30,27 48 16 Акционерное общество «Баланс Страхование» 28,20 34 17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 25,21 20 18 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 24,14 19 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 23,38 40 20 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 22,71 45 21 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 21,12 50 22 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 16,19 33 23 Страховое акционерное общество ВСК 15,58 10 24 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 15,42 28 25 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 14,78 4 26 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 13,59 31 27 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 12,48 22 28 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 12,26 5 29 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 11,98 23 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 11,91 11 31 Акционерное общество «Зетта Страхование» 11,33 26 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 7,74 42 33 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 7,07 46 34 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5,81 12 35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 4,46 16 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 4,38 38 37 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4,33 7 38 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3,28 14 39 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1,84 32 40 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 1,13 35 41 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 0,63 24 42 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 0,58 8 43 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» –6,74 39 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» –8,01 37 45 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» –8,02 25 46 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» –15,02 13 47 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –21,18 47 48 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» –25,62 49 49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» –26,45 1 50 Акционерное общество «Т-Страхование» –28,09 17