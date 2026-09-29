Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов
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В рэнкинг включены компании, данные по которым раскрыты на сайте ЦБ РФ по итогам первого полугодия 2025 года и по итогам первого полугодия 2026 года, попавшие при этом в топ-50 по общему объему собранных страховых взносов по итогам первого полугодия 2026 года. Смена названий компаний и эффекты от сделок M&A не учитывались, для расчета темпов роста идентификация участников рынка проводилась по номеру лицензии ЦБ РФ.
Источник: Банк России, расчеты “Ъ”.