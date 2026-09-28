По решению суда в Краснодаре снесут торговые павильоны на улице Россинского

Краснодарский краевой суд обязал собственника снести самовольно возведенные торговые павильоны на улице Кирилла Россинского в Краснодаре. Объекты использовались как торговый ряд и были построены без необходимых согласований и разрешений.

Как следует из материалов дела, в ходе внепланового контрольного мероприятия администрация Краснодара выявила на улице Кирилла Россинского объекты капитального строительства, используемые для торговли. При этом разрешительная документация на их возведение отсутствовала.

Прикубанский районный суд Краснодара ранее отказал администрации в удовлетворении иска о сносе строений. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке, не согласилась с выводами суда первой инстанции и обязала собственника демонтировать самовольно возведенные объекты.

Вячеслав Рыжков