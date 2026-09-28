Украинца приговорили к 15 годам за диверсии на подстанциях в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Артема Прокопца к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже, диверсиях и содействии диверсионной деятельности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии суда, он выполнял задания сотрудников СБУ и передавал им сведения об объектах топливно-энергетического комплекса.

Как установил суд, с мая 2023 года по май 2024-го Прокопец, живший в Петербурге и Ленинградской области, переписывался с сотрудниками СБУ и получал от них задания, за которые ему платили криптовалютой. В июне 2023 года он поджег трансформатор на подстанции во Всеволожском районе, а в апреле 2024 года дистанционно подорвал два трансформатора на Екатерининском проспекте в Петербурге.

Ущерб от первого эпизода составил 26,9 тыс. руб., от второго — 15,2 млн руб. Кроме того, с декабря 2023 года по май 2024 года Прокопец собирал сведения о ключевых объектах нефтяной промышленности и топливно-энергетического комплекса Петербурга и передавал их третьим лицам.

Прокопец признал вину. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 350 тыс. руб. и конфисковал 387 тыс. руб. 72 коп., два телефона и 82 руб.

Карина Дроздецкая