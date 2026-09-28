В Челябинске экс-сотруднику торговой сети дли семь лет за подкуп

Центральный районный суд Челябинска признал виновным 39-летнего бывшего регионального управляющего федеральной торговой сети продовольственных магазинов в подкупе и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 8 ст. 204, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2,7 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд установил, что в 2024–2025 годах сотрудник сети получал от директора коммерческой организации денежные вознаграждения, угрожая, что не будет заключать с компанией договоры на обслуживание магазинов. Ему успели передать 910 тыс. руб. коммерческого подкупа. Часть денег в сумме 100 тыс. руб. региональный управляющий вывел через счет ничего не подозревавшего знакомого. Всего сотрудник сети намеревался получить 1,5 млн руб., но его задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска