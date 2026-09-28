НОВИКОМ предложил бизнесу новый подход к привлечению капитала

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предложил компаниям новый подход к привлечению капитала, который позволяет объединить классические, гибридные и цифровые инструменты в единую экосистему. Экспертную оценку развития финансирования бизнеса в современных экономических условиях банк представил на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

На форуме TNF-2026 в ходе сессии «Традиционные инструменты и новые формы финансирования на российском рынке: практические подходы НОВИКОМа к привлечению капитала» представители банка продемонстрировали основные инструменты поддержки бизнеса и поделились опытом их практического применения.

В текущих условиях банковское кредитование остается базовым источником финансирования для компаний. При этом высокая стоимость заемных средств повышает значение структуры капитала и заставляет бизнес внимательнее оценивать источники привлечения средств. В зависимости от параметров проекта компании могут использовать механизмы государственной поддержки, которые позволяют снизить стоимость или распределить кредитные риски. НОВИКОМ обладает значительным опытом работы с инструментами господдержки и помогает клиентам подобрать подходящий механизм с учетом отрасли, масштаба проекта и его целей.

Для компаний с устойчивым экономическим положением и сформированной репутацией на рынке дополнительным источником капитала может стать выпуск облигаций. Это позволяет привлекать средства на рыночных условиях и использовать разные источники финансирования.

Еще одним инструментом становятся цифровые финансовые активы (ЦФА). Их привлекательность для бизнеса связана с возможностью организовать выпуск в относительно короткие сроки и настроить параметры инструмента под конкретную задачу.

«Современная модель привлечения капитала предполагает выбор между несколькими инструментами и возможность комбинировать их в зависимости от задач бизнеса. Для одной компании оптимальным решением может стать кредит с использованием механизмов господдержки, для другой — облигационный выпуск или ЦФА. В ряде случаев наиболее эффективной может оказаться комбинация нескольких источников финансирования. Задача экспертов банка — разобраться в целях бизнеса, оценить доступные инструменты и помочь выстроить из них рабочую конструкцию. Именно в этом мы видим роль НОВИКОМа как «инженера развития»: соединять глубокую экспертизу в традиционном банковском финансировании с новыми рыночными инструментами и подбирать решения под конкретные задачи клиента», — отметил представитель Департамента организации финансирования на рынке капитала банка НОВИКОМ Александр Борисов.

Промышленно-энергетический форум TNF-2026 прошел в Тюмени с 14 по 17 сентября 2026 года и стал одной из крупнейших отраслевых площадок для нефтегазового комплекса и технологических компаний. Ключевой темой форума в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства».

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»