ВККС рекомендовала двух претендентов на должности зампреда Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации на очередном заседании определилась с кандидатами на вакантные должности заместителей председателя Воронежского областного суда. Соответствующая информация появилась на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Положительную рекомендацию получила Ираида Хныкина, которая занимает должность судьи Воронежского областного суда с 2011 года. До этого она трудилась в Коминтерновском районном суде Воронежа. На вторую вакантную должность коллегия рекомендовала Алексея Привалова — председателя Хохольского районного суда. С 2016-го по 2022 год он уже работал в структуре областного суда в качестве судьи.

Кроме того, ВККС РФ прекратила отставку бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского.

16 сентября Квалификационная коллегия судей Воронежской области (ККС) приняла решение о прекращении полномочий судей областного суда Елены Юрченко и Светланы Калугиной. ККС также рекомендовала на должность судьи Воронежского областного суда Светлану Вискунову и удовлетворила обращение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Коминтерновского районного суда Воронежа Нила Журавлева.

Кабира Гасанова