В Новороссийске предупредили о громких звуках из-за учебных стрельб

В понедельник, 28 сентября, в акватории морского порта Новороссийска пройдут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.

На время стрельб в акватории запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфингов, сапбордов и их аналогов. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Как сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов, в городе-курорте во время учений могут быть слышны громкие звуки. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Учебные стрельбы 28 сентября также пройдут в акватории Морского порта Сочи. Они запланированы с 09:00 до 13:00, а также в 13:10, 17:30, с 20:00 до 20:30 и в 23:05. Жителей и гостей Сочи также просят сохранять спокойствие.

Мария Удовик