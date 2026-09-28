В Адыгее обновили 6,7 км дороги Майкоп—Туапсе

В Адыгее в 2026 году обновили 6,7 км автомобильной дороги Майкоп—Туапсе. Трасса имеет межрегиональное и туристическое значение, поскольку по ней жители республики и гости региона направляются в сторону черноморского побережья, сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое Адыгеи.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам начальника отдела строительства «Адыгеяавтодора» Павла Бахтина, для туристического региона состояние дорожной инфраструктуры напрямую влияет на доступность природных достопримечательностей и других объектов показа.

Параллельно в горной части республики продолжается строительство дороги Гузерипль—Лаго-Наки. Сейчас специалисты выполняют разработку дорожного полотна и отсыпку первых слоев дорожной одежды. Завершить строительство планируется к концу 2031 года. Новый маршрут должен улучшить транспортное сообщение между туристическими территориями и повысить доступность плато Лаго-Наки.

Развитие этих маршрутов власти связывают с повышением транспортной доступности туристических территорий Адыгеи. Современная дорожная сеть должна обеспечить более удобное сообщение с природными достопримечательностями и создать инфраструктурные условия для развития туризма и сопутствующих сервисов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее с начала 2026 года привели к нормативному состоянию 26 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 72,2 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев