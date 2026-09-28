В этом году число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию выросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На города республики приходится 15,2% всех российских деловых авиапоездок в Индию, сообщила пресс-служба Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию выросло в 17 раз

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию выросло в 17 раз

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

7,9% российских деловых авиапоездок в Индию приходится на Набережные Челны, еще 7,3% — на Казань. Основным направлением для командированных из Татарстана остается Дели — на него приходится 96,2% авиазаказов.

Средняя стоимость перелета из Татарстана в Индию в одну сторону в этом году составила 41 тыс. руб. на человека, увеличившись за год на 7,9%.

Рост деловой активности происходит накануне II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ», который пройдет в Казани 14–17 октября. На форуме обсудят торгово-экономические связи, инвестиции и совместные проекты.

Анна Кайдалова