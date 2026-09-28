СКА «выстрелил» дублями

Хоккеисты СКА одержали четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ. На этот раз от их клюшек и голов пострадал казахстанский «Барыс», у которого армейцы выиграли в Астане со счетом 5:3. Три игрока в этом матче забросили по две шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армейцы, с учетом победы над «Барысом», праздновали четвертый успех подряд в чемпионате, а количество побед со старта возросло семи

Фото: ХК СКА Армейцы, с учетом победы над «Барысом», праздновали четвертый успех подряд в чемпионате, а количество побед со старта возросло семи

Фото: ХК СКА

СКА набрал хороший ход. Команду не сбил с пути даже большой перерыв в календаре, из-за которого хоккеисты не проводили официальных матчей десять дней. После него петербуржцы обыграли в Челябинске «Трактор» 4:3, а потом в Астане «Барыс». Интересно, что матчи складывались по схожему сценарию. Гости отрывались в счете, а потом давали соперникам сократить его и получали нервную концовку. В Челябинске СКА вел к началу третьего периода 4:1 и дал хозяевам забросить две шайбы. В Астане уже к середине второй двадцатиминутки на табло «горели» 1:5 в пользу СКА, и, казалось, борьба завершена, однако еще до сирены хоккеисты «Барыса» сумели отыграть одну шайбу, «расписав» красивую комбинацию у ворот армейцев, а в третьем периоде они забросили еще одну. Однако в оставшееся время петербуржцы выстояли, как и в Челябинске.

Игорь Ларионов, главный тренер СКА, поблагодарил своих игроков после матча, но в то же время бросил им упрек: нельзя раньше времени «бросать весла». Он отметил, что армейцы проиграли этот матч по голевым моментам. Другое дело, что хозяева не все из них реализовали. Тут постарался голкипер СКА Артемий Плешков, отразивший 33 броска. Вообще, «Барыс» забивает в КХЛ на этом этапе больше всех — 37 шайб, от этой команды стоило ожидать агрессивной игры в атаке. Кстати, тренирует «барсов» Михаил Кравец, бывший форвард СКА, обладатель бронзовых медалей чемпионата СССР 1987 года (тогда бронзу, попробуй, выиграй — все награды чемпионата, как правило, забирали московские клубы). Он привил «Барысу» атакующий стиль. Другое дело, что армейцы обеспечили результат за полматча. И попросту расслабились. Форвард СКА Василий Глотов после встречи сказал, что так делать нельзя, потому что у всех должна быть ответственность перед болельщиками.

К слову, Глотов забросил в этой игре две шайбы. Это были его первые голы за восемь матчей. Результативность нападающего не нравилась тренеру Ларионову, и он обещал поговорить с Василием, чтобы помочь тому вытащить из себя лучшие качества. Разговор такой состоялся после матча с «Трактором», как рассказал Игорь Ларионов, он продолжался 40 минут, и Глотов в игре с «Барысом» разразился дублем. Близок он был к тому, чтобы открыть счет своим голам еще в Челябинске, поразил в красивом стиле ворота «Трактора», но шайбу отменили из-за положения «вне игры». В игре с «Барысом» Василий забил два законных гола. Еще два — на счету капитана команды Сергея Плотникова, который с шестью заброшенными шайбами идет на пятом месте списка лучших снайперов КХЛ. Интересно, что у казахстанской команды две шайбы забросил также один игрок — нападающий Всеволод Логвин. А открыл счет в матче форвард СКА Захар Бардаков, отличившийся уже на 56-й секунде. Для Бардакова это была вторая игра чемпионата — старт сезона он пропустил из-за травмы.

Армейцы, с учетом победы над «Барысом», праздновали четвертый успех подряд в чемпионате, а количество побед со старта возросло до семи. Проиграл СКА только одну встречу — «Спартаку» в Москве 1:3.

Во вторник, 29 сентября, петербуржцам держать еще один экзамен в этом городе — им предстоит матч с ЦСКА. Команды соседствуют в турнирной таблице, СКА опережает армейцев Москвы на два очка, занимая второе место в таблице Западной конференции. Впереди петербуржцев только ярославский «Локомотив», опережающий их на два очка, но СКА провел на две игры больше. Так что он потенциальный лидер «Запада».

Кирилл Легков