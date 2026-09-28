В Новороссийске топливо отпускают на 29 АЗС

По состоянию на 09:00 28 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей, объем заправки составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на шести, АИ-92 — также на шести. Дизельное топливо отпускают на всех 29 работающих станциях.

АЗС с топливом работают у «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB, а также на станциях «Кристина» и ООО «ВАМ». В частности, АИ-95 и АИ-100 доступны на АЗС «Лукойла» в станице Раевской, АИ-92, АИ-95 и ДТ — на станции Rusoil в Цемдолине. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

На АЗС «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Жителей просят воздержаться от посещения этой станции.

В Анапе по состоянию на утро работают 27 АЗС. На 11 станциях топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 20 АЗС действуют ограничения по объему заправки в бак.

АИ-92 в Анапе доступен на 21 АЗС, АИ-95 — на 20, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях. Информация актуальна на 09:30 и в течение дня может меняться.

Жителей Анапы просят не закупать топливо впрок, чтобы обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС.

Мария Удовик