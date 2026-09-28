Вопрос об и. о. председателя Арбитражного суда Кубани еще не разрешен

Вопрос о том, кто будет осуществлять полномочия председателя Арбитражного суда Краснодарского края (АС КК) в связи с прекращением полномочий его действующего руководителя Алексея Егорова, пока не разрешен. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В пятницу Высшая квалификационная коллегия судей РФ опубликовала релизо прекращении полномочий председателя Арбитражного суда Краснодарского края Алексея Егорова. Основанием для этого стало заявление руководителя кубанского арбитража.

В пресс-службе АС КК изданию сообщили, что пока вопрос о судье, на которого будет возложено осуществление полномочий председателя суда, не разрешен. При этом там уточнили, что ВККС прекратила полномочия Алексея Егорова только с 1 октября этого года и на текущий момент он еще является председателем. О причинах его выхода в отставку там также не сообщили.

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О статусе судей в Российской Федерации» в случае приостановления либо прекращения полномочий председателя суда его полномочия осуществляет по решению председателя Верховного суда РФ (ВС) один из заместителей председателя суда, а при отсутствии у председателя суда заместителей — по решению председателя ВС один из судей суда.

В настоящий момент у Алексея Егорова — два зама: Денис Купреев (возглавляет судебную коллегию по рассмотрению экономических споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений) и Роман Решетник (возглавляет судебную коллегию по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений).

Крайний раз СМИ активно писали об Алексее Егорове год назад, когда он решил принять участие в конкурсе на должность председателя Краснодарского краевого суда, объявленном в середине августа прошлого года. Однако уже через месяц (в середине сентября) на заседании ВККС стало известно, что он и другой претендент (экс-председатель Астраханского областного суда Ольга Василенко) отозвали свои заявления. После этого прежний глава краевой инстанции Алексей Шипилов остался единственным соискателем на эту должность, и в конце ноября ВККС согласовала его кандидатуру, после чего его утвердил в должности президент.

Михаил Волкодав