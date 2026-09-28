На Ставрополье втрое выросло число зарегистрированных МСП товарных знаков

Субъекты малого и среднего бизнеса Ставропольского края с 2022 года зарегистрировали 92 товарных знака. Четыре года назад их число не превышало десяти. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

В 2025 году бизнес зарегистрировал 14 товарных знаков. С начала 2026 года еще 22 заявки находятся на рассмотрении в Роспатенте. Более 20 заявок пока проходят процедуру регистрации.

Большинство заявителей — производители одежды и пищевой продукции. В регионе также растет интерес к регистрации креативных брендов. Значительная часть заявок приходится на Ставрополь.

Наталья Белоштейн