В Сочи доступно топливо на 48 заправках

По состоянию на утро 28 сентября в Сочи работают 48 автозаправочных станций. Информацию о наличии топлива предоставили операторы АЗС.

Бензин АИ-100 доступен на девяти станциях, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 31. Дизельное топливо можно приобрести на 37 автозаправках, сжиженный углеводородный газ — на 12.

Актуальную информацию о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии администрации города по телефону 8 (862) 296-59-90, а также через официальный чат-бот.

Кроме того, сведения о наличии топлива размещаются на информационных стелах на автозаправочных станциях, официальных сайтах и в приложениях топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Информацию также можно проверить через сервис «Яндекс Заправки».

Мария Удовик