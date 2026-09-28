Ученые саратовского вуза создали защитное покрытие для титановых имплантов

Ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина разработали защитный слой из ниобия, насыщенного кислородом, для титановых костных имплантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Покрытие повышает твердость имплантатов более чем в шесть раз и снижает риск отторжения. Титан хорошо приживается в организме, но недостаточно прочен, уточнили в пресс-службе. Для прочности в него добавляют алюминий и ванадий, однако со временем они могут вызывать воспаление близлежащих тканей.

Более безопасной альтернативой исследователи считают ниобий: он не токсичен и значительно повышает твердость. Покрытие наносят напылением в вакууме: ниобиевую мишень нагревают до 2000°C, и металл оседает на титане тонким слоем. Технология перспективна для ортопедии, где важны прочность и совместимость с тканями.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в «Вестнике МЭИ».

Нина Шевченко