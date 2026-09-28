В Армавире с подрядчика взыскали 9,9 млн рублей за ремонт ОКН

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с подрядной организации 9,9 млн руб. в пользу Армавирской городской больницы за работы по ремонту объекта культурного наследия (ОКН). Контракт на ремонт главного фасада здания был заключен в обход конкурентных процедур и признан ничтожным. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Речь идет о здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Больница заключила с подрядчиком государственный контракт на капитальный ремонт его главного фасада без проведения предусмотренных законом конкурентных процедур.

Несмотря на то что работы были выполнены, прокуратура доказала, что подрядчик был осведомлен об установленных законом ограничениях. Суд признал сделку ничтожной и постановил взыскать с подрядной организации 9,9 млн руб. как неосновательное обогащение.

Наталья Белоштейн