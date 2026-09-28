Генерал-полковник Александр Лапин назначен вице-премьером Татарстана. Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО и их семей, сообщил раис республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному Совету Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-полковника Александра Лапина назначили вице-премьером Татарстана

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Генерал-полковника Александра Лапина назначили вице-премьером Татарстана

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, в составе правительства Татарстана будет сформирована отдельная структура, которая займется поддержкой участников СВО и их семей.

Александр Лапин — уроженец Казани, окончивший Казанское танковое училище. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил господину Лапину звание Героя России.

Анна Кайдалова