В аэропорту Сочи задерживаются 33 рейса
В международном аэропорту Сочи задерживаются 33 рейса на срок более пяти часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиагавани.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
На вылет ожидают отправки 14 рейсов: по одному — в Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Тбилиси, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и Якутск, по два — в Самару, Новосибирск и Уфу.
На прилет задерживаются 19 рейсов: по одному из Саранска, Перми, Казани, Архангельска, Уфы, Омска, Тбилиси и Якутска, по два — из Екатеринбурга, Челябинска, Самары и Нижнего Новгорода, три — из Новосибирска.
Также задерживаются рейсы в Тбилиси, Батуми, а также в Тель-Авив.