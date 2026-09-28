В аэропорту Сочи задерживаются 33 рейса

В международном аэропорту Сочи задерживаются 33 рейса на срок более пяти часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На вылет ожидают отправки 14 рейсов: по одному — в Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Тбилиси, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и Якутск, по два — в Самару, Новосибирск и Уфу.

На прилет задерживаются 19 рейсов: по одному из Саранска, Перми, Казани, Архангельска, Уфы, Омска, Тбилиси и Якутска, по два — из Екатеринбурга, Челябинска, Самары и Нижнего Новгорода, три — из Новосибирска.

Также задерживаются рейсы в Тбилиси, Батуми, а также в Тель-Авив.

Константин Соловьев