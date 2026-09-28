В Кировской области ввели новые меры поддержки для семей участников СВО

В Кировской области с октября для детей участников СВО, получивших бесплатные путевки в детские центры «Алые паруса», «Океан», «Орленок», «Смена» или «Артек», начнет действовать бесплатный проезд и питание в пути. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Дети, если их родитель или опекун погиб либо получил инвалидность в ходе СВО, также получили бессрочное право на бесплатный отдых в загородных лагерях Кировской области.

Кроме того, для многодетных семей предусмотрена компенсация 100% стоимости платного обучения детей по программам среднего профессионального образования. Выплата предоставляется, если в год поступления на соответствующую программу не проводился прием на бюджетные места.

Анна Кайдалова