Полиция задержала ранее судимого 34-летнего жителя Зеленодольска после хищения у семьи 6,3 млн руб. в Бугульминском районе Татарстана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задержали курьера, похитившего у семьи 6,3 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане задержали курьера, похитившего у семьи 6,3 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам задержанного, полученные деньги он оставил в указанном неизвестными месте на автодороге в Лениногорском районе. Полиция устанавливает остальных участников схемы.

По данным МВД, злоумышленники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах» 19-летнего жителя Татарстана после того, как он сообщил код из СМС под предлогом ремонта домофона. После этого потерпевшему сообщили, что от его имени оформили доверенности на гражданина Украины, и заявили, что он якобы подозревается в финансировании терроризма. Его убедили передать сбережения, чтобы подтвердить свою непричастность.

Мужчина забрал деньги у родителей в Бугульме и по указанию мошенников отправился в Башкортостан. В селе Буздяк он передал курьеру 6,3 млн руб.

Анна Кайдалова