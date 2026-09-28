Коммуналка в Астраханской области подорожает на 9,9% в октябре

С 1 октября в России пройдет вторая за год индексация тарифов ЖКХ. Для Астраханской области средний индекс роста составит 9,9%, сообщило ИА «Каспий Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Холодная вода для абонентов «Астрводоканала» подорожает с 35,65 до 38,14 руб. за куб. м, водоотведение — с 44,24 до 47,99 руб. Электроэнергия для первого диапазона (до 1200 кВт·ч) вырастет с 7,38 до 8,21 руб. за кВт·ч, для второго — с 9,23 до 11,08, для третьего — с 10,70 до 13,16 руб. Для домов с электроплитами и сельского населения сохраняется коэффициент 0,7 для первого диапазона — 5,75 рубля вместо 5,17 руб.

Горячая вода и отопление подорожают у «Астраханских тепловых сетей» на 10% и 8,3%, у «Коммунэнерго» — на 11% и 9,9%, у «Теплоресурса» — на 10,5% и 10% соответственно. Газ подорожает на 9,7% — с 7967,58 до 8737,87 руб. за тысячу куб. м, баллонный — на 9,9%. Вывоз мусора — на 8%: для горожан до 147,71 руб. с человека, для сельчан до 95,57 руб.

Первая индексация прошла 1 января (+1,7% из-за НДС). Новые тарифы будут действовать как минимум до 1 января 2027 года.

Нина Шевченко