Россельхознадзор остановил ввоз в Краснодар 19,9 тонны зараженных персиков из Турции

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в Краснодаре партию персиков из Турции, зараженную западным цветочным трипсом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Партия весом 19,9 тонны поступила на склад временного хранения ООО «КТС». Наличие вредителя подтвердили специалисты Южного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Зараженную продукцию направили на обязательное карантинное обеззараживание. После обработки и повторных лабораторных исследований, подтвердивших отсутствие карантинных объектов, персики допустили к свободному обращению в России.

Всего в сентябре Россельхознадзор выявил западного цветочного трипса в трех партиях персиков и нектаринов из Турции.

Наталья Белоштейн