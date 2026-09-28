Жителей Челябинской области арестовали по обвинению в мошенничестве

СУ СКР по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего генерального директора компании и его бывших подчиненных 45 и 48 лет в мошенничестве при строительстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2024 году компания заключила два контракта — на ремонт в детском саду Магнитогорска за 313 млн руб. и на строительство другого соцобъекта на 10 млн руб. Во время работ использовались некачественные материалы. Директор организации вместе с подчиненными решил обмануть заказчиков и организовал фиктивный документооборот. В результате на счет компании поступил 1 млн руб. в качестве оплаты за выполненные обязательства, которым подельники распорядились по своему усмотрению.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Виталина Ярховска