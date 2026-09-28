Шесть погранпереходов под Калининградом временно остановят движение

В Калининградской области с 30 сентября по 21 октября временно приостановят движение через шесть пунктов пропуска на границе, сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни. Ограничения будут действовать с 09:00 до 13:00 местного времени в разные даты из-за планового отключения электроснабжения.

30 сентября движение приостановят через пункт пропуска Советск, 5 октября — через Чернышевское, 7 октября — через железнодорожный пункт Нестеров. 14 октября ограничение введут на пункте Мамоново (Гжехотки), 16 октября — в Багратионовске, 21 октября — на морском пункте пропуска «Калининград» в Балтийске.

В остальное время пункты пропуска будут работать в обычном режиме. В таможне рекомендуют учитывать даты ограничений при планировании поездок за пределы Калининградской области.

Карина Дроздецкая