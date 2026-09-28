Донские власти не согласовали новые штрафы для общепита и бытовых услуг

Минэкономразвития Ростовской области дало отрицательное заключение на проект поправок в областной закон об административных правонарушениях. Документ, подготовленный департаментом потребительского рынка, предусматривает ответственность за оказание услуг общепита и бытовых услуг вне установленных муниципалитетами мест. Законопроект пока не принят. С заключением Минэкономразвития ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За работу в неустановленных местах предлагалось установить штрафы от 4 тыс. до 100 тыс. руб. в зависимости от статуса нарушителя и повторности нарушения. Для работы в полосах отвода и придорожных полосах штрафы для юрлиц должны были достигать 180 тыс. руб. при первом нарушении и 320 тыс. руб. — при повторном.

В Минэкономразвития сочли обоснованным расширение ответственности за работу вне установленных мест, но назвали избыточными специальные санкции для общепита и бытовых услуг в придорожных полосах. По мнению ведомства, эти отношения уже регулируются федеральным законодательством.

Под действие новых требований потенциально подпадают 19,8 тыс. субъектов бизнеса. Минэкономразвития предложило исключить из проекта нормы о специальных штрафах в полосах отвода и придорожных полосах. Ответственность за оказание услуг в неустановленных местах при этом может сохраниться.

Наталья Белоштейн