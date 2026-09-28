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Вартовчанина будут судить за фиктивную регистрацию 24 россиян в квартире

Прокуратура направила в суд уголовное дело жителя Нижневартовска, который обвиняется в фиктивной регистрации граждан России по месту жительства в жилом помещении (ст. 322.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По предварительным данным, с октября 2024 года по март 2025 года обвиняемый зарегистрировал у себя в квартире 24 россиян, которые в действительности никогда не проживали в ней.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Ирина Пичурина

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