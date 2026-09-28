В Татарстане 275 тысяч должников ограничены в выезде за границу
В Татарстане 275 тыс. должников имеют ограничения на выезд за границу, введенные судебными приставами. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по республике.
Из них 11,6 тыс. человек уклоняются от исполнения алиментных обязательств.
В международном аэропорту Казани судебные приставы совместно с Казанским линейным управлением МВД России на транспорте провели информационную акцию, в рамках которой пассажиры могли проверить наличие задолженности и получить консультацию.