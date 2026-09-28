Утром 29 сентября в Краснодаре работает 81 АЗС

В Краснодаре по состоянию на утро 28 сентября работает 81 автозаправочная станция. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 47 АЗС, АИ-95 — на 41, АИ-100 — на 11. Дизельное топливо отпускают на 77 заправках.

Работающие АЗС расположены в том числе на Московской, Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Уральской, Мачуги, Красных Партизан и Западном обходе. Топливо отпускают сети «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan и другие операторы.

На некоторых заправках по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 25 АЗС временно приостановили продажу топлива, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков